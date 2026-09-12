Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy el partido de la jornada 5 de Liga
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El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la jornada 5 de Liga. Los blancos quieren pasar página en la competición tras su derrota ante el Betis en La Cartuja en lo que supuso la primera derrota de esta "era Mourinho". El Rayo quiere a asaltar el feudo blanco con el viento a favor de su primera victoria en Liga, en un partido en el que tuvieron que remontar hasta en dos ocasiones.
En directo Real Madrid vs. Rayo Vallecano | Liga
La previa
El Real Madrid vuelve a la acción tras una sufrida victoria europea entre semana ante el Inter de Milán. Los de Chamartín empezaron con buen pie su competición fetiche, la Champions, pero no se libraron de los pitos de su afición, especialmente a Vinicius pero también (en menor media) a Kylian Mbappé.
Los madridistas deberán ganar para espantar los fantasmas de temporadas pasadas y porque visto el nivel que está mostrando su mayor competidor, el FC Barcelona, no pueden permitirse demasiados tropiezos.
Mourinho va recuperando efectivos: Aurélien Tchouaméni ya tuvo minutos ante el Inter. Thiago Pitarch y Endrick entraron en la convocatoria y parecen listos para tener minutos.
El Rayo quiere seguir sumando
Con el lío de fondo del estadio y las protestas contra su presidente Raúl Martín Presa, el Rayo ha sumado su primera victoria de la temporada tirando de orgullo y remontar en dos ocasiones para derrotar por 3-2 al Racing el pasado domingo.
Los de la franja se aferran a su pichichi: Sergio Camello. El madrileño está imparable y viene de hacer un doblete frente a los cántabros para certificar cinco tantos hasta ahora.
Beñat San Jose no podrá contar ni con Jorge de Frutos y Fran Pérez, dos futbolistas con peso en las bandas del Rayo. Ambos futbolistas fueron expulsados ante el Racing en los minutos finales del encuentro. Augusto Batalla continúa de baja después de sufrir una fractura de tibia por la que tuvo que ser operado. Jozhua Vertrouwd sigue fuera por una lesión en los isquiotibiales. La gran duda es Isi Palazón, que arrastra una lesión muscular en el cuádriceps y que será duda prácticamente hasta el último momento.