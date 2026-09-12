Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy el partido de la jornada 5 de Liga

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la jornada 5 de Liga. Los blancos quieren pasar página en la competición tras su derrota ante el Betis en La Cartuja en lo que supuso la primera derrota de esta "era Mourinho". El Rayo quiere a asaltar el feudo blanco con el viento a favor de su primera victoria en Liga, en un partido en el que tuvieron que remontar hasta en dos ocasiones.

En directo Real Madrid vs. Rayo Vallecano | Liga

La previa El Real Madrid vuelve a la acción tras una sufrida victoria europea entre semana ante el Inter de Milán. Los de Chamartín empezaron con buen pie su competición fetiche, la Champions, pero no se libraron de los pitos de su afición, especialmente a Vinicius pero también (en menor media) a Kylian Mbappé. Los madridistas deberán ganar para espantar los fantasmas de temporadas pasadas y porque visto el nivel que está mostrando su mayor competidor, el FC Barcelona, no pueden permitirse demasiados tropiezos. Mourinho va recuperando efectivos: Aurélien Tchouaméni ya tuvo minutos ante el Inter. Thiago Pitarch y Endrick entraron en la convocatoria y parecen listos para tener minutos.