Mourinho: "Tenemos jugadores buenos, 'staff' bueno... si no va bien, entrenador malo"

En su primera rueda de prensa oficial como entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho se ha expresado sobre sus ambiciones, el estado del equipo y hasta cómo ve el Mou actual al Mou de 2013: "El Mourinho de hoy es el que está en condiciones de aconsejar al de 2013, el de 2013 no está en condiciones".

Esta versión 2.0 de Mourinho no ha dejado escapar momentos jugosos, como su primer dardo amistoso a la prensa cuando al asegurar que los jugadores ya saben el once ha dicho que "habrá que ver quién tiene mejores contactos" para conocer quiénes son con antelación; o la ya conocida táctica de colocarse toda la presión sobre él: "tenemos staff bueno, jugadores buenos... si no va bien, entrenador malo". Lo ha hecho, además, con momentos de llamada a la pasión, como al asegurar que lo que le gustaría oir es "yo estoy disponible para morir por el Real Madrid", en relación a las palabras de Diomande, en las que aseguraba que moriría por Mourinho.

"Las palabras de Diomande no son diferentes a lo que veo en todos, veo a la gente con una voluntad grande de hacer las cosas bien, un grupo que está unido. No somos el grupo perfecto, porque no existe, no voy a pensar que voy a estar aquí sin tener ningún problema, no voy a ser naif, pero el grupo está fuerte y el mensaje de Diomande se aplica a todos", resumió.

"Rodri habría sido la guinda" También se reafirmó sobre la continuidad de Vinicius, renovado hasta 2032. "Cuando llegué y me explicaron la situación, dije: '¿Se quiere quedar?'. Y me dijeron: 'Sí, era una cuestión de números y sus agentes, pero se quiere quedar’, y ahí me quedé muy tranquilo. No quiero valorar si es el mejor del mundo, entre los tres, los diez mejores... Pero es de los mejores del mundo. Y los mejores tienen que estar aquí", sentenció. “Yo no sé el motivo o si tuvo algún problema anterior. Él quiere ganar. Él quiere estar a gusto en el campo. Y sabe lo que quiero yo desde el punto de vista táctico. Está feliz. Cada pequeña conversación que hemos tenido acaba con un ‘vamos a volver a ganar y ser felices’”, añadió, sobre el jugador brasileño. Al portugués no le supone un problema su convivencia en el campo con otros hombres como Kylian Mbappé o Jude Bellingham. “Los jugadores top tienen frustración cuando no juegan con jugadores top porque no piensan o ejecutan a su misma velocidad. Ancelotti encontró en Brasil la posición perfecta para Vinícius, Deschamps en Francia para Mbappé y Tuchel en Inglaterra para Bellingham. Para Mourinho es más difícil, pero ahí estamos”, reconoció. Además, negó la necesidad de nuevos fichajes en el centro del campo: “No tenemos un déficit. Quisimos fichar a Rodri porque sería como poner la guinda. Es un gran jugador, con experiencia y estatus. Pero tenemos a Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bernardo, Arda Güler… No tenemos un problema o tenemos que ir a por otro jugador”.

¿Valverde y Tchouaméni? "Es como si no hubiera pasado nada" En una rueda de prensa extensa, en la que no ha rehuido ninguna pregunta, Mourinho ha negado haber percibido mala relación entre Valverde y Tchouaméni tras su encontronado de la temporada pasada, y ha asegurado que no ha hablado con ellos porque "es como si no hubiera pasado nada": "Yo, sin saber el problema, miro la llegada de Tchouaméni y cómo se relacionan y no puedes ni imaginar lo que pasó la temporada pasada. Han sido ellos los que me han dicho que no tengo que hablar con ellos, no tener ningún tipo de influencia para traer la paz. Se trata de amistad, cooperación y es como si no hubiera pasado nada", comenzó. "Yo he llegado con mucha información. He estado aquí tres años, tengo mis contactos de base. Yo he llegado a saber muchas cosas, pero he decidido partir de cero, obviamente en una posición privilegiada. Desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento, y no he sentido ninguna necesidad de hablar, de traer un tema que ha sido difícil para él y para todos, porque he visto la normalidad", terminó. "Los capitanes todavía no han tenido que ser capitanes, en el momento difícil, que llegará, vamos a ver, pero de momento muy bien, buena cooperación. Los jugadores me están ayudando mucho a no tener problemas, el grupo está ayudando mucho a los capitanes a estar en un período de observación y tranquilidad", apuntó. Hizo referencia a uno de esos momentos difíciles: "Por primera vez va a llegar mañana un momento de frustración para muchos: primer partido, primera vez que el entrenador tiene que elegir, primera vez que yo voy al banquillo y me siento frustrado. Son momentos que tienen que saber vivir individualmente y como grupo". "Cada partido será un momento difícil para mí, espero, porque espero que ellos trabajen como están trabajando. El día que uno se deja comer por la frustración y baja el nivel, decisiones fáciles para mí, yo no quiero decisiones fáciles. Para llegar a final de la temporada y tener algo que celebrar, el equipo tiene que saber pasar momentos de frustración", añadió.