Rodri ya está en Barcelona: "Es un sueño, a por la Champions y a por todo"

Rodri ya está en Barcelona a punto de cerrar su fichaje por el FC Barcelona "tras unos días intensos". El Campeón del Mundo ha asegurado que jugar en el conjunto azulgrana es "un sueño" y que está centrado en "trabajar" para lograr todos los objetivos del club: "la Champions y todo lo que se ponga por delante".

"Feliz de que se haya resuelto todo"

El Balón de Oro de 2024 ha aterrizado en El Prat (Barcelona) un día después de que el Manchester City y el Barça alcanzasen un principio de acuerdo para el traspaso del jugador. Las primeras palabras de Rodri fueron claras: "Estoy muy contento de llegar. Han sido unos días intensos, pero estoy feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño y, por supuesto, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría los conozco", señaló ante los medios de comunicación a su llegada.

El centrocampista madrileño recala en Can Barça después de que el club catalán irrumpiese en las negociaciones con el Manchester City por el internacional español, que parecían encarriladas para que el futbolista recalase en el Real Madrid.

Rodri llega a la Ciudad Condal tras proclamarse campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Ahora toca trabajar y dar lo mejor. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante", avisó.