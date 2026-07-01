El partido entre Jódar y Carreño en Wimbledon pospuesto a mañana tras quedarse sin luz

Pablo Carreño y Rafa Jódar deberán esperar a este jueves para resolver su duelo de segunda ronda en Wimbledon. El encuentro fue suspendido por falta de luz a las 21:05 horas de Londres (22:05 en España), cuando el asturiano dominaba el marcador por 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2 en el cuarto set, tras dos horas y 33 minutos de juego. El partido estuvo también condicionado por los problemas físicos de Jódar: el madrileño sufrió tres caídas durante el encuentro. Por la última tuvo que recibir asistencia del fisioterapeuta antes de continuar.

La tensión se hizo evidente al término del tercer set El enfrentamiento llegaba marcado por el precedente de Roland Garros, donde Jódar se impuso a Carreño en cinco sets en los octavos de final hace apenas un mes. Sin embargo, sobre la hierba londinense fue el gijonés quien tomó el control del partido desde el inicio. A sus 34 años, Carreño mostró una versión muy sólida, llevando la iniciativa y obligando constantemente al joven madrileño, de 19 años, a jugar incómodo. Tras perderlo con claridad, Jódar solicitó permiso al juez de silla para abandonar momentáneamente la pista y acudir al vestuario. La decisión provocó el malestar de Carreño, que consideraba que el partido había tomado una dinámica favorable a sus intereses. Aun así, el madrileño regresó apenas tres minutos después y el juego pudo reanudarse.