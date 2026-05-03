El reto histórico de Sinner en la final del Madrid Open ante un Zverev que busca su tercera corona

Por primera vez desde el 2016, cuando Novak Djokovic y Andy Murray coincidieron el último día de competición, los dos primeros cabezas de serie del Madrid Open se enfrentan por el título: el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el dos veces campeón, el alemán Alexander Zverev.

Grandes objetivos están sobre la mesa en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, hitos y metas para ambos. Sinner, que hasta este año no había sobrepasado los cuartos de final, aspira a conquistar uno de los Masters 1000 que faltan en su palmarés y, además, levantar su quinto trofeo de esta entidad consecutivo. Desde París 2025. Después llegaron Indian Wells, Miami y Montecarlo. Nadie antes lo logró.

Erigido en el cuarto hombre capaz de alcanzar la final en todos los Masters 1000 que forman parte del calendario ATP desde que se crearon los eventos de este rango en 1990, junto al 'Big Three' (Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer) pero, además, a una edad más temprana que ellos, espera a Alexander Zverev, un habitual en la Caja Mágica que afronta la cuarta final de su carrera en Madrid, donde ha levantado dos títulos.

Sinner se dejó un set ante el francés Benjamin Bonzi, procedente de la fase previa, en segunda ronda. A partir de ahí pasó el rodillo el jugador de San Cándido de 24 años que superó con autoridad al danés Elmer Moller, al británico Cameron Norrie, al español Rafael Jódar y, en semifinales, al francés Arthur Fils, campeón en Barcelona hace una semana.

No ha perdido en tierra el italiano que cada vez saca más ventaja a Carlos Alcaraz, fuera de combate por lesión, en la carrera por el número uno del mundo. El transalpino, que estuvo al margen de la circulación el pasado año por la sanción por dopaje, ha aprovechado este 2026 para ganar todo lo que no jugó entonces. Hasta Roma, donde reapareció.

Acumula veintidós victorias seguidas tras los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo y ya es el jugador nacido en la década del 2000 en amarrar 350 partidos ganados en su carrera.