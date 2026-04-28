Sabalenka se despide del Madrid Open ante la valentía de la estadounidense Baptiste

La estadounidense Hailey Baptiste, 32 del 'ranking' mundial, sorprendió este martes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que tuvo seis puntos de partido, y logró el pase a las semifinales del Madrid Open al ganar por 6-2, 2-6 y 6-7 (6) en dos horas y treinta minutos.

Sabalenka, de 27 años y número uno del mundo, llegó a Madrid con el reto de lograr su cuarto título en el torneo tras las victorias de 2021, 2023 y 2025. Ese objetivo se desvaneció en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica debido a la resistencia que opuso Baptiste, que logró la victoria más importante de su carrera.

De hecho, su cara, mezcla de incredulidad y alegría a partes iguales, reflejó el sentimiento personal por la hazaña realizada al término del partido, cuando celebró la victoria con el público madrileño.

La bielorrusa empezó el primer set de forma fulgurante, sometiendo a su rival con golpes poderosos, algunos ajustados a las líneas, e intimidando a la estadounidense con unos potentes saques.

Para el segundo, con Baptiste liberada de nervios y la confianza recuperada, las tornas cambiaron. La estadounidense mejoró su juego, ganó el servicio dos veces a Sabalenka y lanzó golpes potentes que descolocaron a su rival, que fue perdiendo la concentración.

Con todo por decidir llegó el último set, en el que la igualdad fue la tónica reinante hasta el punto que la resolución se produjo en un 'tie break' igual de ajustado.