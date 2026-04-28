Sabalenka se despide del Madrid Open ante la valentía de la estadounidense Baptiste
- La defensora del título desaprovechó seis bolas de partido y cae en tre sets por 6-2, 2-6 y 6-7 (6)
- En directo: Sinner - Jódar, cuartos de final del Madrid Open este miércoles a las 16:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
La estadounidense Hailey Baptiste, 32 del 'ranking' mundial, sorprendió este martes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que tuvo seis puntos de partido, y logró el pase a las semifinales del Madrid Open al ganar por 6-2, 2-6 y 6-7 (6) en dos horas y treinta minutos.
Sabalenka, de 27 años y número uno del mundo, llegó a Madrid con el reto de lograr su cuarto título en el torneo tras las victorias de 2021, 2023 y 2025. Ese objetivo se desvaneció en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica debido a la resistencia que opuso Baptiste, que logró la victoria más importante de su carrera.
De hecho, su cara, mezcla de incredulidad y alegría a partes iguales, reflejó el sentimiento personal por la hazaña realizada al término del partido, cuando celebró la victoria con el público madrileño.
La bielorrusa empezó el primer set de forma fulgurante, sometiendo a su rival con golpes poderosos, algunos ajustados a las líneas, e intimidando a la estadounidense con unos potentes saques.
Para el segundo, con Baptiste liberada de nervios y la confianza recuperada, las tornas cambiaron. La estadounidense mejoró su juego, ganó el servicio dos veces a Sabalenka y lanzó golpes potentes que descolocaron a su rival, que fue perdiendo la concentración.
Con todo por decidir llegó el último set, en el que la igualdad fue la tónica reinante hasta el punto que la resolución se produjo en un 'tie break' igual de ajustado.
Sabelenka desaprovecha seis bolas de partido
Sabalenka lo tuvo todo de cara para llevarse el triunfo, sobre todo cuando Baptiste cometió dos dobles faltas en momentos críticos que no supo aprovechar. Esos errores suyos, que vinieron acompañados de otros de la bielorrusa, dieron alas a la estadounidense, que nunca perdió la fe y supo aprovechar su oportunidad para lograr un merecido pase a semifinales impulsado por su valentía.
Con la eliminación de Sabalenka, el WTA 1000 de Madrid se queda sin sus cuatro primeras favoritas tras las eliminaciones anteriores de Elena Rybakina y Coco Gauff y la retirada por un virus de la polaca Iga Swiatek.
Baptiste, en su primera semifinal de un WTA 1000 se medirá a la rusa Mirra Andreeva. La estadounidense es la segunda jugadora que le gana un partido a Sabalenka en lo que va de 2026 tras la kazaja Elena Rybakina en el Abierto de Australia