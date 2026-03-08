Jon Rahm pone fin a una sequía de año y medio sin títulos al ganar el torneo LIV de Hong Kong

El jugador español Jon Rahm consiguió este domingo poner fin a la sequía de títulos individuales que arrastraba desde que venció en Chicago (Estados Unidos) en septiembre de 2024 al imponerse con superioridad en el torneo de Hong Kong de LIV, el circuito saudí de golf.

Después de 25 pruebas sin saborear el éxito y de dos segundos puestos en las primeras citas de la temporada de LIV -Riad y Adelaida-, Rahm se desquitó y se hizo con el triunfo, recompensado con un cheque de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros), con un total de -23, con tres golpes de ventaja sobre el belga Thomas Detry y cuatro sobre su compatriota Thomas Pieters.

Una gran última jornada le dio la victoria El exnúmero uno del mundo, de 31 años, encaró la cuarta y última jornada en el Hong Kong Golf Club como líder empatado y, aunque Pieters le dio alcance a falta de cinco hoyos, aguantó la presión para coronarse campeón 539 días después de su última victoria individual. "Muy aliviado", fueron las primeras palabras del 'León de Barrika' nada más alzar los brazos sobre el 'green' del hoyo 18 para admitir la necesidad que tenía de sumar a su palmarés el título número 23 de toda su carrera, tercero en LIV después de Reino Unido y Chicago, ambos en 2024, y que le aúpa al top 40 del ránking mundial. Nunca en sus diez años de profesional había tenido un paréntesis tan largo sin subir a lo más alto del podio en un torneo, aunque había sido el mejor de la general en las dos campañas que lleva en la liga financiada por Arabia Saudí y ganó la Copa Ryder con Europa el pasado mes de septiembre en Nueva York. Para acabar con el mal fario, demostró desde el inicio de la última ronda que tenía hambre de triunfo. En el cuarto hoyo, ya había tomado el mando del torneo en solitario con dos ‘birdies’ que reforzaron su confianza. Lo mismo hizo en el 7 y en el 8, al tiempo que observaba como sus compañeros de partida, Detry y el estadounidense Harold Varner III, parecían no digerir bien la presión de jugar contra el ganador del Masters de Augusta de 2023 y Abierto de Estados Unidos de 2021.