Argentina no da opción a España en el debut de la United Cup

El equipo español de la United Cup comenzó con mal pie su andadura en el torneo que se disputa sobre pista dura en las ciudades australianas de Perth y Sidney, y cayó ante Argentina tras perder los dos encuentros individuales Jaume Munar y Jessica Bouzas contra Sebastián Báez y Solana Sierra y el de dobles mixto Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers contra Guido Andreozzi y María Lourdes Carle.

En el caso de Munar comenzó bien el partido, ganando sus dos primeros servicios en blanco y disponiendo de hasta dos opciones de rotura en su oportunidad inicial al servicio. Sin embargo, entregó su saque en el cuarto juego, y, aunque firmó una contrarrotura inmediatamente sin encajar ningún punto, volvió a perder poniendo la pelota en acción en el noveno.

Ya en la segunda manga se sucedieron tres 'breaks' consecutivos entre el quinto y el séptimo, dos de ellos consumados por Báez, para terminar llevándose el triunfo por un doble 6-4.