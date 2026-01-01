La United Cup da comienzo a la temporada de tenis del 2026 con un duelo España - Argentina
- La competición mixta por equipos da a los jugadores una gran oportunidad de preparar el Abierto de Australia
- Sigue los partidos de la United Cup de tenis en directo desde las 03.00 h en Teledeporte y RTVE Play
La United Cup da comienzo a la temporada de tenis del 2026 con este torneo mixto entre 18 equipos en Australia que sirven de puesta a punto para los jugadores de cara al Open de la segunda quincena de enero, el primer objetivo del año.
Los tenistas se reparten en este inicio de curso entre esta competición de conjuntos --que se disputa por cuarto año y es la más madrugadora-- y los torneos de Brisbane -- en los circuitos ATP y WTA-- Aukland --solo el femenino-- y Hong Kong --el masculino--, que arrancarán en los próximos días.
El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de cada temporada en Melbourne, es el principal objetivo para todos. Antes van estos torneos de menor rango para recuperar las sensaciones tras más de un mes sin competición.
En la United Cup habrá tenistas del nivel de los estadounidenses Taylor Fritz, Coco Gauff, del argentino Sebastian Báez, los italianos Andrea Vavassori, Jasmine Paolini y Sara Errani, los franceses Arthur Rinderknecho o Edouard Roger Vasselin, el suizo Stanislas Wawrinka, la británica Emma Raducanu, los griegos Stefanos Tsitsipas y Maria Sakari, los canadienses Felix Auger Aliassime y Victoria Mboko, el australiano Alex de Miñaur, los checos Jakub Mensic y Barbora Krejcikova, el alemán Alexander Zverev, los polacos Hubert Hurkacz e Iga Swiatek, informa Efe.
La competición, que reparte hasta 500 puntos para los ránking ATP y WTA, coronó el pasado año a Estados Unidos, recuerda la agencia.
Formato de competición y dónde ver
Los 18 participantes han quedado repartidos en seis grupos de tres en dos sedes, Perth y Sydney, con un sistema de liguilla de todos contra todos con un partido individual masculino, seguido de otro femenino y el mixto en cada jornada.
El mejor de cada grupo y los dos mejores segundos accederán a los cuartos de final de la United Cup, que reparte un mínimo de 11,8 millones de dólares (10 millones de euros) en premios.
España competirá en Perth en el grupo A junto a Estados Unidos y Argentina. En esta misma ciudad se disputará el grupo C (Italia, Francia y Suiza) y el E (Gran Bretaña, Grecia y Japón). Sydney acogerá el grupo B con Canadá, Bélgica y China; el D con Australia, República Checa y Noruega; y el F con Alemania, Polonia y Países Bajos.
Los tenistas que representarán a España son Jaume Munar, Carlos Taberner, Íñigo Cervantes, Jessica Bouzas, Andrea Lázaro e Yvonne Cavalle-Reimers.
La competición para España comenzará con el duelo ante la Argentina de Báez y Solana Sierra este viernes día 2 (todavía de madrugada en España).
Los tres partidos entre españoles y argentinos se pueden ver en directo en Teledeporte y RTVE Play desde las 03.00 hora peninsular español con la narración de Arseni Pérez.