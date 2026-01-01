La United Cup da comienzo a la temporada de tenis del 2026 con un duelo España - Argentina

La United Cup da comienzo a la temporada de tenis del 2026 con este torneo mixto entre 18 equipos en Australia que sirven de puesta a punto para los jugadores de cara al Open de la segunda quincena de enero, el primer objetivo del año.

Los tenistas se reparten en este inicio de curso entre esta competición de conjuntos --que se disputa por cuarto año y es la más madrugadora-- y los torneos de Brisbane -- en los circuitos ATP y WTA-- Aukland --solo el femenino-- y Hong Kong --el masculino--, que arrancarán en los próximos días.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de cada temporada en Melbourne, es el principal objetivo para todos. Antes van estos torneos de menor rango para recuperar las sensaciones tras más de un mes sin competición.

En la United Cup habrá tenistas del nivel de los estadounidenses Taylor Fritz, Coco Gauff, del argentino Sebastian Báez, los italianos Andrea Vavassori, Jasmine Paolini y Sara Errani, los franceses Arthur Rinderknecho o Edouard Roger Vasselin, el suizo Stanislas Wawrinka, la británica Emma Raducanu, los griegos Stefanos Tsitsipas y Maria Sakari, los canadienses Felix Auger Aliassime y Victoria Mboko, el australiano Alex de Miñaur, los checos Jakub Mensic y Barbora Krejcikova, el alemán Alexander Zverev, los polacos Hubert Hurkacz e Iga Swiatek, informa Efe.

La competición, que reparte hasta 500 puntos para los ránking ATP y WTA, coronó el pasado año a Estados Unidos, recuerda la agencia.