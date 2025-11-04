Hansi Flick confirma el regreso de Lewandowski y Olmo y valora "positivamente" la recuperación de Lamine
- El delantero polaco no tiene prisa para hablar de su futuro y se ve físicamente recuperado de su lesión
- En directo: Brujas -FC Barcelona, cuarta jornada de la Champions League este miércoles a las 21:00 horas en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick cree que Lamine Yamal está gestionando de forma "muy profesional" con su problema de pubalgia, y trabaja de forma muy constante en su recuperación con los servicios médicos del club, por lo que le ve "listo" para jugar, al igual que a los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo.
Preguntado sobre la posibilidad de que Lamine Yamal pase por el quirófano, el alemán señaló que es un problema para "los médicos" y cree que lo importante es que jugó "un gran partido" ante el Elche y ha entrenado bien, pero le animó a "seguir trabajando duro".
Sobre el encuentro ante el Brujas, el germano espera un partido "similar" al del pasado domingo ante el Elche, un encuentro muy difícil, y anima al equipo a enfocarse en jugar bien ante un equipo que, a buen seguro, querrá tener el balón.
“No se puede comparar a este Barça con el del año pasado“
"No se puede comparar el Barça de este año con el del año pasado debido a las lesiones, pero cree que trabajan en encontrar su mejor versión y adaptar el estilo a los futbolistas que tengo disponibles, porque Raphinha, Lewy y Lamine estaban al cien por cien la temporada pasada y ahora están volviendo de las lesiones", añadió.
Sobre los problemas para configurar el eje central defensivo tras la salida del equipo de Íñigo Martínez, se muestra "tranquilo" con Eric García, Pau Cubarsí y Ronald Araújo", con Gerard Martín como otra opción.
Lewandowski: "No es momento de pensar en mi futuro"
El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski ha reconocido que se siente "bien" después de su lesión y valora como lo más importante "ayudar al equipo para lograr la victoria", y no se ha querido pronunciar sobre su futuro porque, a su edad, quiere pensarlo con tranquilidad.
Con respecto a la altura de los jugadores del Brujas belga y su potencial en el juego aéreo, cree que "no será un problema", por la fiabilidad de la defensa de su equipo, por lo que no lo ve como "un problema", y añadió que si juegan como equipo, pueden ganar algún título.
“Mi temporada comienza ahora“
"Mi temporada comienza "ahora" y se ve preparado para lo que necesite el entrenador y está concentrado para jugar con el equipo y marcar goles, más allá de los rumores sobre su futuro, algo para lo que no tiene "prisa".
"Físicamente, me siento bien, y espero jugar a un nivel muy alto hasta final de temporada, lo importante en el fútbol moderno no es como empieza la temporada, sino cómo acaba", ha añadido.
Finalmente, sobre la irrupción de Marcus Rashford en el equipo, el delantero polaco ha puesto en valor, no solo los goles que consigue, sino también la "estabilidad que da al equipo" por las variantes del juego que domina, y espera que pueda seguir aportando.