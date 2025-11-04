Hansi Flick confirma el regreso de Lewandowski y Olmo y valora "positivamente" la recuperación de Lamine

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick cree que Lamine Yamal está gestionando de forma "muy profesional" con su problema de pubalgia, y trabaja de forma muy constante en su recuperación con los servicios médicos del club, por lo que le ve "listo" para jugar, al igual que a los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo.

Preguntado sobre la posibilidad de que Lamine Yamal pase por el quirófano, el alemán señaló que es un problema para "los médicos" y cree que lo importante es que jugó "un gran partido" ante el Elche y ha entrenado bien, pero le animó a "seguir trabajando duro".

Sobre el encuentro ante el Brujas, el germano espera un partido "similar" al del pasado domingo ante el Elche, un encuentro muy difícil, y anima al equipo a enfocarse en jugar bien ante un equipo que, a buen seguro, querrá tener el balón.

“No se puede comparar a este Barça con el del año pasado“

"No se puede comparar el Barça de este año con el del año pasado debido a las lesiones, pero cree que trabajan en encontrar su mejor versión y adaptar el estilo a los futbolistas que tengo disponibles, porque Raphinha, Lewy y Lamine estaban al cien por cien la temporada pasada y ahora están volviendo de las lesiones", añadió.

Sobre los problemas para configurar el eje central defensivo tras la salida del equipo de Íñigo Martínez, se muestra "tranquilo" con Eric García, Pau Cubarsí y Ronald Araújo", con Gerard Martín como otra opción.