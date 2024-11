Billie Jean King Cup 2024: España llega a Málaga motivada para disputar la Copa a las favoritas

Este miércoles debuta España en la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación, en el Martin Carpena de Málaga. El combinado español, capitaneado por Anabel Medina y con Paula Badosa como número uno, busca ante Polonia un puesto en cuartos de final, donde ya espera Chequia como cabeza de serie.

La 'Armada' femenina está en la parte del cuadro donde la otra gran favorita es Italia, con la número 4 de la WTA, Jasmine Paolini como gran baza tanto en individuales como en dobles, donde ha sido campeona olímpica en París 2024 con Sara Errani. Pero antes España deberá dar cuenta de Polonia, donde les espera una de las mejores del mundo, en concreto la segunda, Iga Swiatek.

“Paula tiene el tenis y la motivación para volver a lo más alto“

Badosa y Swiatek se han intercambiado elogios en la previa, donde la polaca ha dicho de la española: "Paula tiene el tenis y la motivación para volver a lo más alto. Estuve pendiente de si sería capaz de volver, porque las lesiones no son sencillas y lo intentaba, pero no terminaba de funcionar. Estoy súper feliz de verla jugar a su tenis en este torneo, en el US Open, y en muchos otros. Es una muy buena persona y espero que vuelva de verdad. Alguien con esa determinación se lo merece".

La de Varsovia es la gran novedad en el torneo, puesto que será su primera final. "Sé que nos toca una eliminatoria dura, pero eso también me motiva mucho. Sé que va a ser un partido muy difícil, pero es otro reto. Me gusta jugar contra este tipo de rivales", dijo Badosa sobre Swiatek, al tiempo que añadió que está entrenando mejorar su juego porque el tenis a nivel femenino es "cada vez más rápido, más físico y más agresivo, el saque tiene mucha importancia y también los primeros tiros".

A la catalana le acompañarán en el equipo Jessica Bouzas, Nuria Párrizas, Sara Sorribes y Marina Bassols, que ha entrado a última hora por la lesión de Cristina Bucsa. Pierde así el equipo a la doblista que, junto a Sorribes, logró el bronce este verano en París.

En caso de doblegar el miércoles a Polonia, a España le tocaría jugar el sábado contra Chequia, un combinado que viene pleno de confianza puesto que acude con sólo tres tenistas. La joven Linda Noskova, de 19 años, es la cabeza visible como gran promesa del tenis checo, que tiene a la mejor doblista del mundo en la muñeca de Katerina Siniakova, completando el equipo Marie Bouzkova. El trío capitaneado por Petr Pala llega con la vitola de defender un legado de 11 títulos, aunque el último data de 2018.

La semifinal se disputaría el lunes y sería contra Italia si se cumplen los pronósticos, puesto que ni Japón ni Rumanía parecen equipos para dar la sorpresa ante las transalpinas. En caso de llegar a la final del 20 de noviembre, España evita a las otras favoritas del cuadro, las exentas de disputar los octavos de final, que son Australia y la defensora del título, Canadá. Las 'aussies' se medirán a las vencedoras del duelo entre Eslovaquia y Estados Unidos. Por su parte, las norteamericanas, que cuentan en sus filas con Leylah Fernandez, esperan rival del Alemania - Reino Unido, con Emma Raducanu como gran baza de las británicas.

La gran final espera el miércoles 20 de noviembre no antes de las 17:00 horas peninsulares.