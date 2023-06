Carlos Alcaraz habló después de arrollar a Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final de Roland Garros y colarse por primera vez en su carrera en las semifinales del torneo. El español aseguró que se encuentra ilusionado ante su duelo ante el serbio Novak Djokovic en semifinales, porque "si quieres ser el mejor, hay que vencer a los mejores".

El murciano designó al serbio Novak Djokovic como favorito para llevarse el duelo, aunque confía en sus opciones. "Siempre tomo de favorito a Novak, no es por tirar balones fuera o por quitarme presión, pero es el favorito. Tiene dos títulos aquí y si no tiene más es porque ha chocado contra el mejor de la historia en tierra batida, si no tendría más. Mientras esté Novak aquí, siempre va a ser el favorito", aseguró.

"Le he visto millones de veces y verme ahora aquí es un sueño cumplido. Lo veía contra Rafa y me decía: 'algún día estaré yo ahí'. Ese día ha llegado", comentó el número uno de mundo.

El murciano tiene claro que el choque ante el de Belgrado es una gran oportunidad. "Siempre digo que si quieres ser el mejor, tienes que vencer a los mejores y Novak Djokovic ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo. Va a ser un partido muy difícil para mí, pero tengo muchas ganas de jugarlo", aseveró.

Además, el tenista de El Palmar recalcó que lo más importante para él es creer en sus posibilidades. "Siempre pienso que voy a jugar en este tipo de partidos en este nivel", admitió. Alcaraz reconoció también que, para él, "la clave" es jugar con "alegría".

El murciano hizo referencia a su 'bajón' en el último set en el duelo ante Tsitsipas. "Diría que he perdido mi foco un poco al final del tercer set y él empezó a jugar mejor, pero todavía fui capaz de concentrarme y de jugar a un nivel excelente", declaró Alcaraz, que confirmó se sentirse "muy bien" con el apoyo del público. "Jugar aquí es increíble, siento el amor y la energía del público", remarcó.