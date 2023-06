Carlos Alcaraz

20:03

La mentalidad de Alcaraz es clara, ir partido a partido y no mirar más allá, “intento no pensar en el No. 1, en la presión o si soy uno de los principales candidatos a ganar el torneo”. Una manera de afrontar el torneo que le ha llevado de momento a encadenar once victorias consecutivas en Grand Slam, uniendo las de su título el curso pasado en el US Open. Además, son sus quintos cuartos de final en un ‘major’ y todo esto con apenas veinte años.