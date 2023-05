Todos los focos del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City apuntaban a dos hombres. Vinicius Júnior y Erling Haaland acaparaban todas las miradas en el partido más atractivo que puede verse ahora mismo en el planeta fútbol. El primer asalto tuvo un claro ganador de nacionalidad brasileña.

Vinicius volvió a ser el jugador más determinante del Real Madrid un día más. Con un Benzema más apático de lo normal, el carioca se echó al equipo a sus espaldas. Anotó un golazo y volvió loca a la defensa 'citizen'. En el otro lado del ring, un frustrado Erling Haaland no tuvo su día. Rüdiger fue un dolor de muelas para el noruego, que se marchó del tapete del Bernabéu siendo el jugador que menos balones tocó en el partido.

El extremo acudió al rescate con un golazo cuando el Madrid más lo necesitaba. El Manchester City asediaba el área blanca y el equipo de Ancelotti no encontraba la fórmula para sacudirse el dominio. Pero con 'Vini' no hacen falta las matemáticas, solo metros y un balón en condiciones. Esos ingredientes los sirvió Camavinga y el '20' hizo el resto. El francés se asoció con Modric, condujo hasta la frontal y habilitó a 'Vini' que, sin pensárselo dos veces, se sacó un latigazo que sacudió las redes de Ederson .

Rüdiger seca al Haaland más irreconocible

La primera aparición de Erling Haaland en el Santiago Bernabéu no será recordada por muchos. El noruego se presentaba como la gran amenaza 'citizen', como esa pieza que le faltó al Manchester City para superar al Real Madrid la pasada temporada. Sus números en las últimas fechas (18 goles en los últimos 13 partidos) y la baja de Militao presagiaban aún más peligrosa su participación, pero el '9' no hizo acto de presencia.

Haaland fue el jugador que menos balones tocó en el encuentro. Solo entró en contacto con el balón en 21 ocasiones. Hasta Ederson y Courtois participaron en más ocasiones que el delantero noruego. Pese a su poca incidencia, tuvo tres opciones para marcar. En la primera mitad probó suerte con un disparo con el interior y un cabezazo inofensivo que apenas inquietaron a Courtois. En la segunda, Alaba le negó la oportunidad con una intervención salvadora.

Gran parte de la culpa de su escasa repercusión la tuvo Antonio Rüdiger. El alemán completó uno de sus mejores partidos, sino el mejor, con la camiseta blanca. Fue la sombra del noruego durante todo el partido e hizo olvidar a Militao. Con el brasileño disponible para el partido de vuelta, Ancelotti tiene una papeleta complicada.