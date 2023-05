El centrocampista español, Brahim Díaz, habla de su buen rollo con la plantilla del Real Madrid: "He hablado con Vinicius, Fede... Vini me dijo qué crack eres y yo también se lo dije a él... es una bestia". Sonriente y disfrutando de un buen momento en Italia, el malagueño pasó por los microfonos de RTVE en Milán en la previa de uno de los grandes partidos de la temporada, AC Milan - Inter Milan, un derby della Madonnina para las semifinales de Champions League.

Brahim, un joven mediocentro de 23 años que ya disfruta de una trayectoria en el fútbol europeo envidiable, con paso en el Manchester City, Real Madrid y ahora en el AC Milan, remarca la grandeza del club italiano: "Este club en Champions ha ganado mucho, tiene muchas noches mágicas(...) hay un proyecto increíble, es donde se merece estar el club (ente los cuatro mejores de europa)".

Con respecto a su tercer año con los rossoneri: "Cada año ha sido progresión, he sabido levantarme y sabía que teniendo partidos podía tener este rendimiento, he crecido mucho he ido a mejor(...), mejores números en ocasiones, me hace ser el jugador que ahora soy".

El proyecto, clave para su continuidad en Italia El 10 tiene claro que para la proyección de su carrera los minutos y la estabilidad que da un proyecto deportivos son claves importantes, en esa linea, habla de la importancia del técnico en su decisión: "Fue clave en mi llegada, muy contento por todo lo que me da, me dice que soy importante en el campo y tener esa presión también me gusta". Ese proyecto en Milan ha dado resultados, después de temporadas lejos de la élite europea han logrado meterse en una semifinal tras unos cuartos contra el actual campeón dle Scudetto, el Nápoles no pudo remontar la diferencia de un gol en el Diego Armando Maradona y los milanistas terminaron con la carrera por el título de uno de los favoritos en la competencia continental. “"Tenemos unas semifinales de derbi, luego ya veremos...pero hay mucho espiritu ganador y tendremos que hablar en el campo"“ La afición siempre es un factor en Milano y Brahim lo ha notado: "Es algo incrieble, estan con nosotros como el jugador 12...tengo una canción y es maravilloso escucharlo en cada partido, no se me olvidará nunca como son".

Humildad y trabajo Una de sus grandes virtudes es la tranquilidad dentro de la gran expectativa postrada sobre él: "Asi soy yo, tranquilo, humilde y trabajador" se define ante nuestras camaras, las buenas actuaciones como persona asegura que van de la mano con el deporte "El fútbol se mueve mucho pero esto se trata de ser buena persona y luego buen jugador". Y no se puede huir de la pregunta de ser el mejor 10 de Europa, aunque Brahim lo tiene claro, hay recorrido por delante: "Todavia no, aún me queda mucho pero ese es el objetivo, estoy en un muy buen mometo pero hay que seguir creciendo".