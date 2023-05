Brahim Díaz, a RTVE: "Los tres años aquí han sido brutales"

El futbolista Brahim Pérez, cedido al AC Milan por el Real Madrid, ha repasado su trayectoria en el equipo italiano, donde está destacando como uno de sus mejores jugadores: "He crecido mucho, he ido a mejor", ha reconocido el malagueño, que ha calificado de "brutales" sus tres años en el conjunto rojinegro. Brahim, sobre us posible regreso al Madrid, se ha mostrado centrado en el partido de semifinales de Champions que disputará este miércoles ante el Inter: "Estoy en el Milan y viene un partido muy grande, tengo que estar centrado, estoy contento aquí".