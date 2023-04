El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, considera que ganar el título de Liga 2022-2023 "será la rehostia". Así lo ha expresado este martes en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano.

Asimismo, ha respondido al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien dijo que la diferencia de 11 puntos no refleja la igualdad entre los dos equipos: "Estoy de acuerdo con Ancelotti. Esto significa que hemos hecho las cosas de forma excelente. No es una crítica, dice mucho de lo que estamos haciendo en LaLiga".

Los azulgranas llevan diez victorias por 1-0 en el campeonato, y están a una de las once que en su día consiguieron Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla, en una sola temporada.

Sin embargo, Xavi aseguró que no piensa en la posibilidad de batir esa marca: "No estamos para récords. No pienso en los goles encajados, ni superar el récord de victorias por 1-0, ni en llegar a los 100 puntos. Por cierto, ya estamos clasificados para la 'Champions' a ocho jornadas del final. Acuérdate dónde estábamos el año pasado. Las comparaciones son estas; no las de cuando ganábamos tripletes".

El preparador catalán tampoco quiso hablar de la presencia de Leo Messi en Barcelona y bromeó sobre la cena que el astro argentino mantuvo anoche con sus excompañeros Sergio Busquets y Jordi Alba. "Yo llegué a los postres", respondió entre risas.

"En serio, sabéis que me encanta hablar de Leo, con el que además tengo una muy buena relación, pero ahora no es el momento. Estamos centrados en el Rayo, en ganar LaLiga", recordó Xavi, para quien a esta alturas de temporada cada victoria que consiga el equipo será "dar un golpe encima de la mesa".