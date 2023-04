El Sevilla afronta este jueves el partido más importante de la temporada. Un encuentro de vuelta de cuartos de final de la Europa League frente al Manchester United, que puede significar mucho más que meterse en semifinales de la competición.

Evidentemente, lograr el pase a semis es ya de por si un gran premio, pero los hispalenses miran más allá. Y es que, en caso de ganar el trofeo obtendrían un billete directo a Champions League. Sería la mejor recompensa para una plantilla que lleva todo el curso luchando por la permanencia y que ven en la Europa League la única forma de alcanzar los puestos europeos para el próximo año.

El Sevilla, en racha ascendente

No será un objetifo fácil ya que enfrente está el Manchester United, el gran favorito este curso, pero tras empatar 2-2 en Old Trafford, el Sevilla se apoya en que juega en casa para soñar con seguir adelante en la competición.

Rakitic, centrocampista sevillista, advierte que "el Sevilla, cuando se levanta, cuidado", en referencia a la marcha ascendente del equipo, que acumula 5 partidos seguidos sin perder.

"Tenemos ganas de que el partido empiece ya. Somos conscientes de lo que significa estar otra vez cuartos en nuestra competición, contra el Manchester", destacó el croata.

"Pocos equipos pueden hablar al nivel nuestro y tenemos que seguir haciendo historia", agregó.

Para el encuentro Mendilibar tiene la enfermería vacía. No obstante, no podrá contar con Montiel, baja por sanción, ni con Pape Gueye y Tecatito Corona, que no están inscritos en la Europa League.