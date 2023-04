Agua, fuego y su primera pole en MotoGP. La mañana de sábado de Álex Márquez ha tenido casi de todo. Uno de los primeros en felicitar en redes sociales a Álex ha sido su hermano Marc. Como curiosidad, también él hace una semana en Portugal tuvo que pasar por la Q1, la acabó primero y luego se llevó la pole. Y es que está siendo un finde semana de contrastes para el pequeño de los Márquez.

Ayer fue quizá el peor día de Álex Márquez en su buen arranque de temporada sobre una Ducati. Le condenó a pasar hoy por la Q1, pero eso al final quizá fue una bendición al aparecer esta mañana la lluvia sobre el circuito y conseguir ser el más rápido en esa sesión para pasar a la Q2 junto a Fabio Quartararo. Los dos eran los únicos pilotos que iban a luchar por la pole habiendo corrido sobre mojado este año en Termas. Eso sí, justo después de conseguir su tiempo en esa Q1 se fue al suelo y se incendió su moto.

