Marc Márquez tendrá que pasar por la Q1 en el estreno de los nuevos sábados de MotoGP

Este fin de semana arranca una nueva temporada del Mundial de MotoGP con la disputa del GP de Portugal en el circuito de Portimao. El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha reconocido que su objetivo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se ha disputado en Portimao era acaba en la Q2, si bien se tuvo que conformar con la decimocuarta posición.

Además, la revolución de esta temporada marcará todos los sábados de cada GP, siendo una de las novedades más importantes del Mundial de MotoGP de toda su historia, desde que echara a andar en 1949: la llamada carrera al sprint. Este nuevo formato será una carrera que se disputen todos los sábados (15:00h) y la idea es que tenga la mitad de vueltas, aproximadamente, que la carrera del domingo. En Portugal, por ejemplo, tendrá 12 al tener la 'larga', 25 giros.

El australiano Jack Miller (KTM RC 16) y los españoles Pedro Acosta (Kalex) y Daniel Holgado (KTM) lideraron sus respectivas categorías en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se desarrolló en el circuito de Portimao y que resultó aciaga para el español Pol Espargaró (GasGas RC 16), que sufrió una fuerte caída por la que tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Marc Márquez necesitará la repesca

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que fallaron al objetivo de este viernes de ir directos a la Q2 en el Gran Premio de Portugal, primera cita del Mundial, y por tanto tendrán que seguir trabajando para buscar la mejor posición posible en la parrilla de carrera.

El catalán, a falta de 25 minutos, se colocaba en la primera posición de la tabla combinada mientras rodaba en solitario. La alegría no ha durado demasiado al del Repsol Honda, que veía como Jorge Martín mejoraba su registro en el siguiente paso por meta. Después, los Jack Miller, Viñales, Bagnaia también han mejorado los tiempos del español donde finalmente Alex Márquez y el propio Marc se han quedado fuera del Top10 y, por tanto, de la Q2.

El de Cervera habló de su punto débil y de la mejoría en verdad general en los pilotos. "Nuestro punto débil sigue siendo la vuelta rápida. Sin embargo, en cuanto a ritmo no estamos tan lejos. El objetivo optimista de hoy era estar en la Q2 directamente. Me he encontrado bien, pero todos han mejorado, no solo yo", afirmó.