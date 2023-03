El padre de Ansu Fati, Bori Fati, ha mostrado su descontento con el rol de su hijo esta temporada en el FC Barcelona. En declaraciones a El partidazo de COPE, Fati padre deja claro que no quiere que su hijo siga jugando en el Barça.

"Me molesta como están tratando a Ansu porque le están dando pocos minutos. Yo entiendo que hay delanteros de élite, pero estamos hablando de Ansu Fati, del delantero de la selección de España. Un chico que salió de la Masía. Si tú no le cuidas..." ha lamentado.

"Ya no voy al campo"

Bori Fati ha revelado conversaciones con el agente de Ansu, Jorge Mendes, al que, según dice, ya le ha mostrado su situación.

"A mí Mateu Alemany me dice que Ansu es patrimonio del club. Ellos le quieren porque han apostado mucho por él. Cuando yo me senté a hablar con Jorge lo primero que Ansu me dice es que él no se va del Barça. Él va a jugar aquí. Yo como padre pensaba otra cosa. Ansu me dice que acepta todo, menos esto."

"Si sigue así yo me voy a Sevilla" dice Fati padre que también cuenta que ya no va al campo porque sabe que no verá jugar a su hijo: "El partido contra el Madrid no fui. No voy a ir al campo más. Ansu me preguntó por qué no iba. Pensé que estabas en el campo mirándome, me dijo".