Luis Enrique ha roto su silencio. El exseleccionador ha concedido una entrevista a la Cadena Ser, un día después de la derrota de España en Escocia (2-0), pero que había pactado con anterioridad: "Parece que voy a hacer una entrevista justo el día que perdemos, nada más lejos de la realidad".

El asturiano ha hablado para la emisora de su comunidad y ha asegurado estar al margen del debate generado tras la derrota de la selección: "Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria. A mí me da igual".

"Me siento orgulloso de mi etapa como seleccionador. Claro que cometimos muchos errores, solo faltaría. Tuvimos que tomar las mismas decisiones que tiene que tomar ahora el actual seleccionador -Luis de la Fuente- y súper orgulloso", ha añadido.

Acerca de las críticas, "no me interesan esos debates, eso es gratuito. Está hecho por personas con falta total de la información y el resto son opiniones, pues que sigan".

"Cuando eres el entrenador dominas toda la información. A partir de ahí tienes que tomar las decisiones y en función de los resultados vas a recibir un trato. Esto lo tengo muy asimilado y no me quita el sueño", ha reflexionado.

También ha comentado su experiencia como 'streamer' durante el Mundial de Qatar y ha hecho una valoración positiva: "Me sentí muy querido y valorado, fue una experiencia positiva. Tanto los jugadores como yo mismo acercamos nuestra figura a la afición. Como experimento estuvo bien, pero no sé si repetiré en el futuro".

"He tenido alguna oferta de selecciones"

En cuanto a su futuro, una primera pista la ha dado al asegurar que no lee prensa española, "solo prensa inglesa para mejorar mi inglés". "Sigo sobre todo el fútbol inglés. Tengo una especial atracción, no lo he escondido nunca, me gustaría ir a Inglaterra a trabajar".

Pero al mismo tiempo ha añadido: "No me veo en la Premier en julio. No me veo en cualquier equipo, sino en uno que tenga opción de hacer algo importante, eso reduce la ecuación a un grupo muy pequeño y hay muchos entrenadores".

Luis Enrique ha desvelado tener "alguna oferta" de selecciones nacionales, por lo que no ha descartado ocupar un banquillo en el futuro, pero "por respeto y educación" no ha querido revelar nombres. Una de las que busca entrenador es Brasil, "entre otras", ha respondido. Sin embargo, no se ve con "el perfil de seleccionador para la brasileña" y "nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo".

"Cada vez disfruto más de ser entrenador, pero al mismo tiempo disfruto de esta vida fuera del fútbol", ha añadido acerca de su momento actual.