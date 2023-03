El mismo día que el CSD ha anunciado que se personará en la causa abierta contra el FC Barcelona por el Caso Negreira, Joan Laporta ha querido responder a lo que considera "ataques hacia el club".

Lo ha hecho en un acto con todos las capitanes del equipo de fútbol y de las diferentes secciones del club azulgrana, donde ha insistido en que tiene muchas ganas de enfrentarse a esos "sinverguenzas".

"Tengo muchas ganas de enfrentarme a todos estos sinvergüenzas que manchan nuestro escudo"

La emoción ha invadido al presidente azulgrana en la última parte de su discurso, la cual ha dejado un mensaje muy contundente: "No penséis que me emociono por debilidad, me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos estos sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo".