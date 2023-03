La neerlandesa Annemiek Van Vleuten, una de las mejores ciclistas de la historia, afronta con su característica ambición la última temporada como profesional. La líder del Movistar explica sus objetivos para 2023 y hace balance de su carrera en RTVE.

Ganadora de las tres grandes vueltas, el Mundial y un monumento el año pasado, el anuncio de su adiós en ese estado de forma podía chocar. “Mi motivación no es ganar carreras. Mi motivación es mejorar siempre y siento que había agotado los detalles a mejorar. Tomé la decisión de retirarme con la cabeza y no porque el cuerpo me pidiera parar”, comenta a Josué Elena en una entrevista para Teledeporte.

Y la ciclista de 40 años se muestra ilusionada con su futuro una vez que cuelgue la bici. “Estoy segura de que vendrán otras cosas interesantes. Estoy preparada para nuevos retos. Seguro que seguiré en el deporte”, dice Van Vleuten.