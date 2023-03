Esther Guerrero y Óscar Husillos han quedado en cuarta posición en las pruebas de 1.500 y 400 en el Europeo de atletismo en pista cubierta de Estambul, en una jornada en la que Lorea Ibarzabal, Adrián Ben y Adel Mechaal se han clasificado para las finales de sus pruebas el domingo.

Además, este sábado Águeda Marqués ha quedado séptima, de forma que la delegación española sigue acumulando posiciones de finalista y buenas actuaciones, aunque todavía sin medallas a falta solo de la jornada final del campeonato continental.

En el 1.500 femenino, la británica Laura Muir cumplió los pronósticos y se proclamó campeona. Tras ella llegaron la rumana Claudia Mihaela Bobocea, la polaca Sofia Ennaoui, y Guerrero, todas con marca personal, igual que Marqués.

Guerrero estuvo siempre en posiciones de cabeza, pero en la última vuelta, cuando Muir dio el ataque definitivo, Bobocea aguantó y Ennaoui se recuperó y pasó a la barcelonesa, que en todo caso se mostró muy satisfecha de volver a competir con las mejores atletas europeas después de pasar casi toda la temporada pasada lesionada.

"Estoy muy contenta. Era muy importante venir aquí y sentirme competitiva. He quedado cuarta, pero me he encontrado muy bien. Es un año diferente, muy distinto, pero he aprendido mucho durante el año anterior, y me ha ayudado este fin de semana y en la salida", ha dicho Guerrero a RTVE.

En el 400 m, tampoco hubo sorpresa y el noruego Karsten Warholm ganó, aunque le costó en los últimos metros tras un primer 200 muy rápido. Segundo ha sido el belga Julien Watrin y tercero el sueco Carl Bengtström.

Husillos no ha podido revalidar su título logrado hace dos años en Torun y aunque se puso cuarto en la calle libre, ya no pudo ganar más posiciones. El palentino ha tenido el hándicap de salir por una calle cerrada (la dos). "Seguro que perdí la opción de medalla al no ganar la primera eliminatoria", ha dicho a Teledeporte explicando que eso le penalizó para la semifinal y para esta última carrera.