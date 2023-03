Adrián Ben ha logrado el oro en los 800 m y Adel Mechaal la plata en los 3.000 en la última jornada del Europeo de atletismo pista cubierta, que se ha cerrado este domingo en Estambul con esas dos únicas medallas para España.

Ben conseguido el mayor éxito de su carrera en una final en la que reguló para acabar remontando e imponerse por milésimas.

“�� No son las palabras de alguien cualquiera, son las declaraciones del CAMPEÓN DE EUROPA DE 800m.



��️ @adryben44: ''A 50 metros he visto que podía ser campeón de Europa, y lo he intentado hasta el 802''



➡️https://t.co/YVHV91hI9L pic.twitter.com/D7uWvbgAuN“