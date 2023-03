La 80ª edición de la París-Niza tendrá un recorrido típico para con una mezcla de etapas llanas, rompepiernas y de montaña y una novedad: una contrarreloj por equipos con un formato inédito. La carrera, que va a enfrentar en principio por única ocasión antes del Tour 2023 a los dos mejores ciclistas de grandes vueltas del momento, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, constará de ocho jornadas de competición entre los domingos 5 y 12 de marzo.

La primera vuelta por etapas del calendario europeo del máximo nivel (WorldTour) partirá como es tradición de los alrededores de París para acabar en Niza en esta Carrera al Sol, como la autodenomina la organización.

Y la meteorología, pese a que todavía hay bastante incertidumbre, prevé que los ciclistas se van a mojar los primeros días y con suerte verán el sol al final, en la costa mediterránea.

Mapa con el recorrido de la París - Niza 2023

La primera etapa, con salida y meta en La Verrière (departamento de Yvelines), dará dos vueltas a un trazado sin muchas dificultades. Y la segunda será aún más llana, con final ideal para los sprinters en Fontainebleau.

La gran novedad se dará en la tercera etapa, el martes 7. La París-Niza recupera 30 años después de la victoria de la ONCE (cómo no) una contrarreloj por equipos. Pero en esta ocasión lo hace además innovando en el formato, ya que para la clasificación general contarán los tiempos de cada ciclista. Lo habitual es que se anote el tiempo que registra el cuarto o el quinto corredor, según el tipo de carrera, aunque otros lleguen antes. Esta vez no. Ganará el equipo cuyo primer miembro complete el recorrido en menos tiempo. E igualmente el tiempo individual será el que cuente para la lucha por el maillot amarillo.

La crono tendrá una longitud de 32,2 km en una vuelta eminentemente llana en torno a Dampierre-en-Burly.