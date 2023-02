Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona entre los años 2015 y 2020, ha afirmado que es "falso y absurdo" pensar que con los pagos por parte del club azulgrana a una empresa propiedad de José María Enriquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, se compraran a árbitros.

En declaraciones a La Vanguardia, el exmandatario del Barça recuerda que la vinculación entre la empresa DASNIL 95, propiedad de Enriquez Negreira, y la entidad arrancó mucho antes de que él asumiera la presidencia del club. Bartomeu puntualiza que la relación con el vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018 empezó bajo el mandato de José Luis Núñez y que, sucesivamente, esa relación se mantuvo con Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y él mismo.

Con todo, el expresidente de la entidad niega que con la contratación de los servicios de la empresa de Enríquez Negreira el club pretendiera influir en los arbitrajes.

"Me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia"

Además. en una entrevista para ABC, Josep Maria Bartomeu reconoció este viernes que no tiene ninguna vinculación con José María Enríquez Negreira respondiendo a la noticia que daba el diario El Mundo en el que este amenazó al FC Barcelona en 2019 en un burofax donde aseguraba al club que “si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades”.

Bartomeu, presidente del Barça entre 2014 y 2020, negó haberse visto con Enríquez Negreira: “Nunca me he reunido con él. Habremos coincidido alguna vez en la Federación, pero lo único que hemos cruzado ha sido un saludo. Recuerdo que me llegó, pero no le hice ni caso. Lo remití inmediatamente a los servicios jurídicos del club y nunca más se supo. No sé qué hicieron porque me desentendí del tema. Y evidentemente, nunca me reuní con el señor Negreira", señalaba.

"Este burofax es de 2019, pero en marzo y abril de 2018, cuando pusimos fin a la relación que el Barça mantenía con su empresa, me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia. El club no jugaba con el dinero de nadie, simplemente dejó de contar con los servicios de su hijo. Y ya no hablé más con él ni tuve más noticias hasta que llegó el burofax. Cuando pasó el episodio de la llamada, su hijo nos dijo que no pasaba nada y que no le hiciéramos caso”.