El extrendenador, Eusebio Sacristán, ha reaparecido dos años después de sufrir un accidente en vísperas de la Nochevieja de 2020 y que, según cuenta, cambió su forma de vida de manera radical.

"No me sentía preparado para hablar con nadie después del accidente, y ha sido un duro proceso, ya que al principio no era capaz de comunicarme y eso me ha hecho estar muy triste y sentirme muy mal, porque no sabía como iba a ser mi vida, si iba a poder volver a tener una conversación normal, pero han pasado 25 meses y las cosas han ido cambiando", ha explicado.

"Es la mentalidad la que te permite cumplir objetivos" Sacristán sufrió un traumatismo craneoencefálico que le mantuvo en coma inducido durante tres semanas en el Hospital de Valladolid y, posteriormente, se trasladó a Barcelona a una clínica especializada en daños cerebrales para iniciar su proceso de recuperación. "Es la mentalidad la que permite cumplir objetivos" la que le está ayudando a recuperarse, explica. Este miércoles ha participado en "Los desayunos de la APDV", organizados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, en los que ha estado arropado por periodistas y autoridades como el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, representantes de diferentes clubes, y por su familia -su hija Seema y su hermana "Tere", un pilar fundamental en la evolución del exjugador. Si hay una palabra que puede definir la intervención de "Use" ha sido "generosidad", porque ha contado, sin tapujos y con la emoción a flor de piel, el proceso que ha vivido desde que sufrió el accidente hasta la fecha y que aún no ha terminado, ya que sigue su tratamiento con optometristas, terapeutas y logopedas.