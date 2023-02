Ancelotti: "El límite del calendario se está superando"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha quejado de la gran cantidad de partidos que tiene su equipo por culpa de un calendario muy ajustado.

Y es que el conjunto blanco va a disputar en febrero y marzo partidos de hasta cuatro competiciones diferentes: Liga, Copa del Rey, Champions y Mundial de Clubles. En concreto en febrero el Madrid va a disputar 7 partidos (8 si se mete en la final del Mundialito) en solo 24 días.

“No podemos tener días de descanso“

"Es un tema muy serio esto del calendario. No podemos tener días de descanso", se quejó Ancelotti en la previa del partido frente al Valencia, aplazado en su día por la disputa de la Supercopa de España.

"Estamos en un calendario increíble. Aquí no se para nunca porque LaLiga, la Federación, la UEFA, la FIFA... cada uno quiere hacer lo suyo .No podemos tener días de descanso. A mí tener días de descanso me aburre un poco, pero los jugadores… Tenemos que parar un momento y pensar en los jugadores. Si se cansan, aquí cerramos", insistió sobre la gran cantidad de partidos.

"Nos da mucha ilusión jugar una semifinal contra el Barcelona, unos octavos contra el Liverpool… pero hay un límite y en este momento el límite del calendario se está superando. Y todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto", agregó.

"No vamos a tirar competiciones" Pese a todo, el técnico italiano dice que su equipo no renuncia a nada y va a pelear por todos los títulos que le quedan. “Este club no tira competiciones, ni ningún partido“ "No vamos a tirar competiciones porque estamos muy cerca. Estamos en semfinales de Copa del Rey. En octavos de Champions que es muy importante para el club, en semifinales del Mundial (de clubes), muy cerca de liga. Este club no tira competiciones, ni ningún partido. Tendremos que dosificar jugadores, sí", comentó al respecto de cómo afrontar tantos partidos seguidos. Además, Ancelotti no cree que los 5 puntos que tiene con respecto al Barcelona sea una distancia insalvable en Liga y se muestra confiado de "pelear hasta el final". “Podemos pelear la liga hasta el final“ "Estamos a 5. Bien no estamos. Hemos fallado algo y claro que se puede hacer siempre mejor. Lo ha hecho mejor el Barcelona. Son muchos o pocos… no lo sé. Lo que sé es que tenemos la confianza de que podemos pelear hasta el final", afirmó. "Estamos llegando a nivel muy bueno y se puede pelear en todas las competiciones. La plantilla empieza a estar muy bien. Hemos salido de enero bastante bien y ahora va a llegar lo bueno para nosotros", agregó.

"Si haces una buena planificación no necesitas ir al mercado de invierno" Respecto a por qué el Madrid no ha fichado nada en este mercado invernal, el técnico lo achaca a la buena planificación. "No hemos acudido porque no necesitamos. La planificación se hace en verano. Si haces una buena planificación no necesitas ir al mercado de invierno. Si entras en el mercado de invierno es que algo ha pasado. Una lesión o una mala planificación. No hemos entrado porque la plantilla está bien", zanjó.