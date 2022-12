El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha restado importancia a la polémica generada por la actuación de Mateu Lahoz en el derbi contra el Espanyol. El técnico azulgrana ha dicho que no ha influido en el resultado final del empate (1-1), pero "se le ha ido el control del partido".

"A Mateu se la ha ido el control del partido, hoy. Se lo he dicho al final que normalmente controla los partidos y hoy se le ha ido, con tantas tarjetas. Hoy se le ha descontrolado totalmente el partido, sí", ha declarado en rueda de prensa. "Me ha dicho: ¿Tú crees?", ha revelado.

"Me ha dicho que se alegra de verme, sin más. Es un árbitro que da la sensación que domina y tiene el control del partido y te habla, hoy no ha sido más. Pero no le culpo de nada. El empate es culpa nuestra. No puedo controlar el árbitro, que tendría que salir a hablar. Pero yo, ¿qué voy a decir?. Al final, acabas protestando porque ves injusticias pero así es el fútbol y el deporte", ha añadido.

“No puedo controlar el árbitro, que tendría que salir a hablar“

"Hemos bajado el ritmo. Podemos hablar del árbitro, pero ha sido culpa de errores nuestros. Cuando perdonas tantas ocasiones y no eres efectivo, pueden pasar estas cosas. Lo tenemos que sentenciar, es la misma película de siempre", ha insistido.

Por ello ha reconocido que se va enfadado: "Claro que estamos enfadados, todos. Te vas enfadado porque crees que ha sido injusto. Pero jugando mejor que el contrario, no ganas. Esto es lo que tiene el fútbol. Hoy se nos escapan dos puntos y me enfado conmigo mismo el primero, y los jugadores se enfadan con ellos".