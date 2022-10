El Real Madrid deja escapar una victoria que parecía hecha con el tanto de Vinicius a mediados de la segunda parte. Los blancos dejan escapar dos puntos ante el Girona (1-1), pero recuperan el líderato por un punto sobre el Barcelona. El brasileño adelantó a los de Ancelotti aprovechando un centro de Fede Valverde que se paseó por el área y donde estaba el extremo para empujar el esférico al fondo de la red.

[Resultados de la jornada y clasificación de la Liga]

Los catalanes no se dejaron ir y consiguieron la igualada tras un penalti por mano de Asensio a diez minutos del final. Stuani no falló ante Courtois y consigue un meritorio empate en el Santiago Bernabéu. El cuadro madrileño vuelve a ceder dos puntos en casa como ya sucediera ante Osasuna, pero continúa invicto esta temporada.

El Girona no quería ser menos y repitió el golpeo a la madera de los blancos. Carrera extraordinaria de Couto , regatea a Carvajal en una baldosa, deja el esférico para Yange l y el venelozano dispara con potencia al larguero. El duelo era un toma y daca donde lo único que faltaba era el gol. Valverde le puso la puntilla al primer tiempo con un tiro desde el carril diestro que se iba desviado y se llegaba al tiempo de refresco en un partido repleto de ocasiones.

Camavinga , que hoy salía desde la titularidad, no tardó en avisar a Gazzaniga con un disparo lejano que se iba fuera ante la atenta mirada del guardameta argentino. El Real Madrid se asentó tras un inicio frenético y comenzó a dominar la posesión con llegadas peligrosas. Rodrygo también tuvo la suya desde el costado derecho, pero su golpeo se iba rozando el poste de la portería catalana.

El Real Madrid salió a su templo particular sabiendo que el Barcelona había ganado ayer y que necesitaba los tres puntos para seguir como líder de la Liga. La primera del encuentro llegó al minuto de juego cuando Carvajal puso un centro al corazón del área que remataba sin acierto Modric . El Girona no se arrugó y Arnau pudo adelantar a los visitantes con un disparo muy claro ante Courtois que se iba desviado.

Vinicius desatasca el choque y Stuani iguala de penalti

Ambos equipos saltaron al Bernabéu para disputar la segunda parte sin cambios en los onces iniciales. Los cuarenta y cinco minutos finales empezaron con una especie de tangana entre David López y Vinicius. El brasileño quiso sacar rápido un córner y el español metió el pie para evitarlo. Los dos futbolistas se encararon y la disputa terminó con la amarilla para el defensa del Girona.

El duelo bajó en intensidad y pulsaciones, pero con alguna ocasión para cambiar el marcador. Castellanos golpeaba desde lejos sin apenas infligir miedo a Courtois y Valery tuvo su mano a mano ante el belga que, con una parada de grandes reflejos, evitaba el drama en el feudo blanco a 25 minutos para el final del partido.

Sin embargo, el Real Madrid siempre encuentra la fórmula para desatascar cualquier choque. Centro de Fede Valverde desde la banda derecha, la pelota se pasea por el área y aparece Vinicius en el segundo palo para empujarla al fondo de las mallas. Los de Ancelotti no estaban realizando sus mejores minutos, pero estrenaban el luminoso en la primera de la segunda mitad.

Asensio pudo aumentar la renta con un disparo a bocajarro en el área pequeña que obligaba a Gazzaniga a realizar una parada felina para dar vida a un Girona que estaba realizando un partido más que decente. Míchel le vio las orejas al lobo e introdujo a Reinier y Stuani para añadir mordiente al ataque catalán e intentar empatar el duelo.

Fue ahí cuando el Girona cambió el partido por completo. El colegiado señalaba penalti a favor de los gerundenses por una mano de Asensio que rebotaba en el pecho y tocaba en el brazo izquierdo del internacional español. Stuani no fallaba desde los once metros y ponía el empate en el luminoso a once minutos del final.

El Madrid vio como el partido se complicaba a escasos instantes del final y las ocasiones comenzaron a sucederse. Vinicius, goleador en la tarde de hoy, no lograba rematar un balón en el segundo palo en una jugada muy similar a la del primer tanto de los blancos. Las prisas eran palpables en el Bernabéu y la tensión aumentó entre ambos conjuntos.

Los blancos continuaban encimando al Girona y el premio iba a llegar, al menos durante unos instantes. Mariano galopaba por el carril diestro, mete un pase estratosférico para Rodrygo y el carioca empuja la pelota ante Gazzaniga. El argentino consigue coger la pelota, pero el extremo se la quita de las manos para anotar el segundo. El colegiado entendió que había sido falta y anulaba el segundo del Real Madrid.

En la jugada posterior, Kroos iba a recibir la segunda amarilla y los madridistas se quedaban con diez para disputar los 9 minutos de descuento que había señalalado Melero López. No hubo tiempo para más y el empate terminó por imperar en el Bernabéu con un Real Madrid que continúa líder con un punto de ventaja sobre el Barcelona.