El español Carlos Sainz (Ferrari) ha obtenido este sábado la pole position del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el que su compatriota Fernando Alonso ha firmado el noveno mejor tiempo, aunque en su caso tiene una penalización pendiente.

Sainz ha completado los 5.513 metros de la pista de Austin en 1:34.356, por delante de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, y el bicampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull).

Leclerc (Ferrari) perderá diez posiciones en la parrilla de salida por cambios en su monoplaza, Fernando Alonso cederá cinco puestos y el mismo castigo tendrán el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) y el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

Pérez ha sido cuarto, justo por delante de los dos Mercedes, los del británico Lewis Hamilton y George Russell.

Ya por encima de 1:35, ha finalizado el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el británico Lando Norris (McLaren), Alonso y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

"Here's how things finished in Q3 at @COTA



The grid will look a bit different to this, with grid penalties for Leclerc, Perez, Alonso and Zhou to come