El técnico de la selección española, Luis Enrique, ha dejado varios mensajes en la rueda de prensa previa al partido contra República Checa en Málaga, de la UEFA Nations League.

El asturiano no se ha mordido la lengua en varios de los asuntos que le han planteado los periodistas, alguno incluso con más contundencia de lo esperado. Por ejemplo, acerca de los elogios que ha recibido Gavi en estos tres partidos ha dicho: “Gavi tiene mucho que mejorar, tanto dentro como fuera del campo”.

Una afirmación que ha sonado a bajada de humos de un joven talento con mucho desparpajo si se añade que, al preguntarle por la comparación con Busquets, “cualquiera saldría perdiendo, y más si es alguien tan joven”.

Posteriormente ha matizado que ese margen de mejora “es un espectro amplio para que cada uno pueda dibujar lo que considere oportuno. Es como un ejercicio de clase, haced un comentario de texto. Es una buena frase que le vendrá bien a todos, a los de fuera y a los de dentro”.

Luis Enrique ha reclamado algo más de benevolencia a la hora de valorar a la selección por los resultados recientes: “Mirad los resultados de los demás grupos de la Liga A. No le interesa a nadie. Lo que interesa es generar dudas sobre la selección. Si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos, no sabe lo que es el fútbol moderno”.

Uno de esos partidos complicados fue contra República Checa en Praga, rival de este domingo en La Rosaleda, y que puso en aprietos a la Roja por fallos defensivos.

“La República Checa fue una selección 'top' a nivel defensivo, también por la densidad y el número de jugadores que ocuparon el borde del área. Tenemos que mejorar nuestro aspecto defensivo cada vez que perdamos el balón y ser más efectivos” ha reflexionado.

También sobre el partido del domingo ha añadido: “Nuestro objetivo es generar más ocasiones de gol. Espero que el ritmo de partido sea más alto, que el calor pueda hacer mella y que la afición nos lleve en volandas. República Checa nos generó problemas con las líneas adelantadas. No hicimos bien la primera línea de presión y no supimos cuándo adelantar las líneas".

“Ansu está recuperado, la lesión ya forma parte del pasado, pero no le he visto el nivel para competir“

Acerca de si podría jugar Ansu Fati, el seleccionador ha sido cauto: "Anuncié en la lista a Ansu Fati para recuperar la motivación del jugador, que entre en la dinámica de la selección. Después de ver su nivel, soy optimista y estoy convencido de que está muy bien. Está recuperado, la lesión ya forma parte del pasado, pero de ahí a estar al nivel para competir con nosotros, no le he visto hasta el momento".

Asimismo, hay dudas sobre el concurso o no del central Iñigo Martínez, que ha sufrido un golpe en un dedo del pie y lo tiene inflamado, según ha dicho en rueda de prensa: "No voy a correr ningún riesgo con ningún jugador de la selección. Si alguna vez ha pasado algo, ha sido por deseo del jugador. Mañana veremos, probará en el calentamiento".

En ese sentido, respecto a la cantidad de cambios de un once a otro en los tres partidos, ha negado que sea por descontento: "Me encanta todo lo que he visto, todo lo que estoy viendo cada día en cada entrenamiento. Es la manera que tengo yo de gestionar el esfuerzo de mis jugadores".

Igualmente considera titulares a sus tres porteros, aunque haya jugado Unai Simón todos los minutos hasta ahora: " Los quiero a los tres pensando que pueden participar, porque es posible que en algún momento puedan participar. Estoy encantado. Nos preparamos para ser un equipo competitivo que no note las bajas".

Por último, preguntado por si ve una selección por encima del resto a cinco meses del Mundial, Luis Enrique ha destacado a Argentina: "A Argentina la veo por encima del resto, y a Brasil también. Muy por encima del resto". Y respecto a la nota que le pone a su temporada: "No fui muy buen estudiante y no se me da bien. Os dejo a vosotros".