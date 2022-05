18:30 horas, domingo 8 de mayo, 27 grados y más de 12.000 ojos en la pista Manolo Santana del Mutua Madrid Open. La tarde no podía ser más apacible para disfrutar de un bonito partido de tenis. Lo que nadie se imaginaba era la brevedad de la historia.

Carlos Alcaraz saltó al polvo de ladrillo madrileño con la sonrisa de un crío de 19 años que quiere volver a alzar otro trofeo en 2022. "Es el mejor jugador del mundo", decía un resignado Zverev tras el repaso del murciano en apenas 60 minutos.

01.53 min Mutua Madrid Open 2022 | Alcaraz recibe su esperado trofeo

No obstante, antes de esas palabras, el español iba a tener que remar menos de lo esperado ante el número 3 del mundo. 6-3 en la primera manga, pero con la sensación de que Alcaraz no había apretado el acelerador con toda la fuerza que posee en su pierna. No lo necesitaba.

Sus características prodigiosas y su tenis le bastaron para destrozar en apenas una hora a un jugador que conocía el sabor de la victoria en Madrid hasta en dos ocasiones. Zverev era consciente de ello y se marchó a su silla con cara de pocos amigos y la sensación de decirse así mismo: “¿qué narices puedo hacer para ganar a este chico?”.

01.12 min Mutua Madrid Open 2022 | Alcaraz, el heredero de Nadal

No le faltaba razón. Después del primer saque inicial, el alemán no volvería a adjudicarse ni un solo juego en lo que restaba de encuentro. El príncipe de El Palmar apretaba el puño mientras clavaba la mirada en Juan Carlos Ferrero hasta que Zverev prefirió realizar dos dobles faltas consecutivas para no pasar más apuros en un set sonrojante (6-1).

01.16 min Mutua Madrid Open 2022 | Juan Carlos Ferrero: "Esperábamos algo más de dificultad"