La tenista Paula Badosa ha estado en Radiogaceta de los deportes en la previa de su duelo ante Simona Halep en el Mutua Madrid Open: "Teniendo a Halep mañana no pienso en el siguiente partido", ha explicado.

Tras perder en dobles, Badosa confiesa que no le gusta perder nunca: "No me gustar perder en ninguna disciplina pero ahora me centro en el individual que es lo importante".

Badosa es una de las mejores tenistas del país y está satisfecha con el trabajo realizado: "Soy de las mejores del mundo y eso es que el trabajo se ha hecho muy bien. Estoy muy orgullosa de mí misma", ha dicho.

Insiste también en que el hecho de saber que es de las mejores y estar ante su público en España no le da tranquilidad sino todo lo contrario: "El jugar delantre de tu gente, en casa, las ganas de hacerlo bien... muchas veces tengo que escuchar que soy favorita y eso no ayuda a estar tranquila pero lo llevo bien e intento gestionarlo lo mejor posible".

"El tenis es un deporte muy grande y el femenino esta creciendo mucho, es muy positivo para nosotras", ha concluido.