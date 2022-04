Stamford Bridge recibe al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions en pleno ciclón de inestabilidad del Chelsea, club ahogado económicamente a la espera de su venta tras las sanciones impuestas a su dueño, el oligarca ruso Roman Abramovich.

Actual campeón de la Champions y del Mundial de clubes, los 'blues' buscan en la máxima competición continental un salvavidas deportivo al que agarrarse hasta que amaine el temporal, especialmente tras su reciente traspié en la Premier con el Brentford (1-4), que ha tambaleado también la parcela deportiva del club londinense.

Este miércoles llega el Real Madrid, al que eliminó la pasada temporada en semifinales en su camino hacia la consecución de la Champions. Un año después, los caminos entre ambos equipos vuelven a cruzarse en la competición predilecta del equipo merengue, que llega a Londres con su entrenador, Carlo Ancelotti, incorporado a última hora tras dar negativo en coronavirus, y todavía con el eco que provocó su remontada al PSG en octavos de final.

Se esperaba en el club blanco que, tras no poder preparar el encuentro liguero ante el Celta, ni finalmente viajar a Vigo el pasado sábado, a inicios de semana Ancelotti ya diese negativo en un test para poder regresar a la normalidad. Pese a que el técnico ya no tenía síntomas, no ha sido hasta primera hora de este miércoles en que ha dado por fin el negativo deseado para poder viajar con el equipo.