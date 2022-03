El maestro Benzema supera al pupilo Mbappé

Benzema tres, Mbappé dos. El delantero blanco volvió a ser determinante para su equipo anotando tres tantos en la segunda parte en apenas veinte minutos. El francés edificó la remontada gracias a un error de Donnarumma al inicio de los segundos cuarenta y cinco minutos tras el pase de Vinicius en boca de gol.

Lejos de sentirse satisfecho, Benzema puso el delirio en el templo blanco con la segunda diana tras un pase de videojuego de Modric al espacio. Y cuando el partido parecía abocado a la prórroga, el delantero madridista firmaba el tercero con un golpeo en la frontal con el exterior. La pelota cogía una parábola endiablada ante la que no podía hacer nada el meta italiano Donnarumma.

No obstante, antes del empacho de goles al servicio de Benzema, apareció el más que posible fichaje del Real Madrid en el próximo mercado estival. Mbappé no sólo anotaba el tanto que abría la lata del partido, sino que marcaba hasta dos tantos en fuera de juego que no sirvieron para clasificar a cuartos al cuadro parisino.

A pesar de que las fotografías y los videos estaban centrados en la llamada 'tortuga', Benzemá se erigió como el hombre del partido sin hacer mucho ruido, pero siendo efectivo como lo ha venido haciendo a lo largo de la temporada. De nada sirvió el tanto del partido de ida en el Parque de los Príncipes del extremo del PSG y tampoco el gol que ponía el 0-2 en el cómputo global a favor de los franceses.

Además, lo paradójico de todo este vibrante duelo es que ambos jugadores anotaron tres goles en el partido, pero los que sirvieron para clasificar a su equipo fueron los del veterano Benzema, que una vez más, superó a su pupilo y compatriota francés. Mbappé deberá esperar a nueva temporada para soñar con alzarse con la orejona y quién sabe si será con la camiseta blanca del Real Madrid.

Con los tres goles en la noche histórica de hoy, Benzema superá a la leyenda Alfredo di Stefano con 309 goles con la elástica blanca, siendo el tercer máximo goleador histórico del club y también los 66 tantos de Raúl González en la máxima competición europea. Benzema pasará a la eternidad por la noche de hoy y por sus números inigualables tan sólo al alcance de unos pocos elegidos.