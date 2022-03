La tenista española Paula Badosa camina firme en el torneo de Indian Wells donde no ha cedido un solo set. En el desierto californiano está desplegando un tenis que ha ido subiendo de nivel según han avanzado las rondas. La defensora del título tiene un juego que engancha y los espectadores lo agradecen.

Este jueves disputa su partido de cuartos y no tendremos que trasnochar, ya que la veremos en acción en Teledeporte en el segundo turno de la sesión que comenzará a las siete de la tarde, hora peninsular. Su billete para semifinales pasa por imponerse a la tenista rusa, Veronika Kudermetova a la que nunca ha vencido.

Kudermetova ocupa el 24º puesto de la clasificiación de la WTA por el 4º de la española, pero los enfrentamientos previos siempre cayeron del lado de la tenista de Kazán: su primer duelo fue precisamente en la primera ronda de Indian Wells en 2019 (6-3 y 6-2) mientras los dos restantes fueron en 2021 en dieciseisavos de Abu Dabi (6-4, 4-6 y 6-1) y en las semifinales de Charleston (6-3 y 6-3).

Un nuevo reto para la tenista española que quiere seguir soñando con revalidar el título que conquistó el pasado mes de octubre.

Badosa, en constante evolución

Tras clasificarse para los cuartos de final de Indian Wells, la española Paula Badosa, que intenta repetir en el desierto californiano el histórico triunfo que consiguió el año pasado, explicó su evolución en los dos últimos años y medio para convertirse en "una luchadora" del tenis.

"No siempre fui así (...). Antes era muy mala mentalmente. No era una luchadora. Como hace dos años tenía muchos problemas", explicó ante los medios tras derrotar a la canadiense Leylah Hernández por un doble 6-4 en una hora y 42 minutos en octavos de final.

"Desde entonces he cambiado un poco. Una meta que me marqué personalmente, un desafío que me hice, fue luchar cada punto pase lo que pase", agregó.