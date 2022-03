El jugador español del Manchester United, Juan Mata, afirma en una entrevista a RTVE antes de que su equipo se enfrente al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que, a pesar de haber vivido "momentos frustrantes" esta temporada, "la Champions no siempre la gana el favorito".

El burgalés confía en su equipo tras el empate (1-1) de la ida en el que "nos costó mucho entrar en el Wanda y queremos que el factor cancha nos ayude a superar la eliminatoria" ante un equipo con el que comparte el entusiasmo que destila. "El Atlético nunca se va a rendir, por eso es uno de los equipos más difíciles de batir en Europa con muchos jugadores muy buenos que ha crecido mucho dentro y fuera del campo", ha afirmado.

"Es un partido importantísimo porque si no ganas estás fuera, pero llegamos en un momento en el que necesitábamos la victoria del otro día y tener a 65.000 personas te puedo decir que ayuda", continuó.

El centrocampista reconoce que no ha tenido muchas oportunidades esta temporada a pesar de seguir con la ilusión de seguir aportando cosas al equipo, sobre todo, cuando llegan los momentos duros y quieres ayudar. Me sigue ilusionado y mucho el fútbol… el jugar al fútbol desde pequeño es una adicción y tengo las mismas ganas que cuando empecé y disfruto en cada entrenamiento y con muchas ganas de seguir a este nivel, ha señalado.

Sobre la situación general del United también se muestra algo contrariado porque al equipo "no le están saliendo las cosas como se pensaba este verano cuando fichamos a Sancho, Varanne y Cristiano, había muchas expectativas y el rendimiento no ha sido el esperado", pero recordó y recalcó: "Cuando ganamos la Champions con el Chelsea al United, nadie creía en nosotros porque no siempre gana el favorito".

No obvió destacar que la pasada derrota ante el City en la Premier (4-1), "un resultado de los que escuece" y finalmente se mostró agradecido por el cariño que recibe cada vez que voy a España al tiempo que no aclaró su futuro lejano porque todavía quiere disfrutar como jugador, pero se está formando como entrenador "para tener la posibilidad de elegir algún día", finalizó.