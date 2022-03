El Villarreal ha goleado (5-1) al Espanyol en partido de la jornada 26 de LaLiga en el estadio de La Cerámica con un protagonista absoluto: Yeremi Pino. El delantero canario ha sido autor de cuatro de los cinco goles de su equipo.

[Así hemos contado el Villarreal 5-1 RCD Espanyol, jornada 26 de LaLiga en RTVE.es]

Tres goles en la primera mitad, a los que se sumó el cuarto en los primeros compases de la reanudación, convirtieron al joven internacional canario en la estrella de un partido en el que el Villarreal brilló individual y colectivamente.

El Espanyol, sin apenas opciones para dar réplica al conjunto castellonense, acortó distancias por medio de Bare, pero Dia hizo el 5-1 en el tramo final del encuentro.

“19y 130d - Villarreal's Yeremi Pino is the second youngest player to score a hat-trick in the first half of the game in the Top 5 European League since at least the 2006/07 (Rennes's Ousmane Dembelé 18y 296d v Nantes in March 2016). Future. https://t.co/HT2tfnWsat“