La escudería Mercedes ha presentado el W13, el nuevo monoplaza con el que el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, intentará volver a ganar el Mundial de Fórmula 1, después de que Max Verstappen lograra el título de 2021 en la última carrera.

El nuevo coche de 'las flechas plateadas' es un monoplaza con un nuevo chasis, de aspecto estilizado y muy ligero, según han comentado en la presentación que este viernes se ha llevado a cabo en Silverstone.

