Rusia ha perdido las escasas opciones que tenía de clasificarse para las semifinales del Europeo de balonmano 2022 al empatar con Polonia (29-29) en el choque de la penúltima jornada de la 'Main Round' ante un equipo ya desahuciado.

Pese al 'subidón' del gol de Kosotorov que sirvió para igualar la contienda en el último segundo del partido, Rusia se queda con tres puntos y las matemáticas le niegan cualquier posibilidad de alcanzar los cruces por las medallas.

Con tres puntos y una jornada por disputar, Rusia solo podría empatar con Suecia o llegar al final con un triple empate con Noruega y la propia Suecia. En ambos casos, Rusia estaría fuera al perder el desempate.

Sobresalió por encima de los demás Mateusz Zembrzycki, que se apuntó 10 paradas y un porcentaje del 67% de acierto en la primera mitad, convirtiéndose en un tormento para los jugadores rusos, incluso para un Kosotorov que regresó tras su ausencia por COVID con una gran actuación en la que anotó ocho tantos, incluido el increíble gol en el último suspiro desde sucasa, y repartió seis asistencias.

“�� What an end to a match. Last-second goals, last-second timeouts, it had EVERYTHING.@handballpolska ���� vs @rushandball ����#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/hfidbjmQUY“