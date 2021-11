La española Garbiñe Muguruza, quinta de la clasificación mundial, ha vencido este miércoles por 6-4, 7-5 a la estonia Annet Kontaveit, ganando así el torneo de maestras de la WTA.

Con esta victoria, Muguruza, de 28 años, se ha convertido en la primera española monarca del torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo, en el que Arantxa Sánchez Vicario alcanzó la final en 1993.

Kontaveit salió adelante en su primer juego de saque, pese a dos dobles faltas que desvelaron su nerviosismo en el partido más importante de su carrera, causa de 22 errores no forzados, aprovechados por la hispana.

Veloz, con desplazamientos por toda la cancha y un 63 % de puntos ganados con el primer servicio, Garbiñe presionó y en el tercer game quebró, sin embargo, no pudo confirmar y el duelo se igualó 2-2.

Muguruza marcó el rumbo del set en el séptimo juego. Con la pizarra 30-40, Kontaveit estrelló una pelota en la red y la española hizo el quiebre que le dio la victoria en el primer parcial.

Para el segundo, otra vez Muguruza se vio mejor, pero Anett jugó más paciente, apostó a mantener su saque, salvó un break en el sexto juego y quebró en el séptimo para tomar una ventaja de 4-2 que aumentó a 5-3 con su servicio.

La española se recuperó con todo en contra, mantuvo su juego de saque y quebró en el décimo juego, lo cual ejerció presión sobre la rival, que desapareció en el duodécimo game, en el que la española barrió para imponerse por 7-5.

El triunfo más importane de su carrera

El triunfo es el más importante de la carrera de Garbiñe en los últimos cuatro años, después de ganar el Roland Garros en el 2016 y Wimbledon, en el 2017.

Garbiñe Muguruza ha reconocido sentir alivió al volver a ganar un torneo grande. "Es una gran sensación porque había pasado tiempo si levantar un trofeo tan importante. Son estos momentos de los que nos alimentamos, esa sensación de finales y trofeos, es tan difícil, que cuando lo haces es un alivio", ha dicho en su encuentro con los medios.

Convertida en la primera española campeona del torneo de maestras, ha agregado que "no he pensado lo de la historia porque no quería ponerme más nerviosa, sabía que tenía bastante presión".

La Akron WTA Finals de Guadalajara, que movió una bolsa de premios de cinco millones de dólares, se jugó en cancha dura en Guadalajara, occidente de México, a 1.566 metros sobre el nivel del mar, lo cual aumentó el reto de las jugadoras, con dificultades para controlar las pelotas que volaron más de lo usual a nivel del mar.