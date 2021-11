Este domingo el mundo del motor ha vivido una jornada histórica con la retirada del italiano Valentino Rossi. 'Il Dottore' ha puesto "punto y final" a su carrera deportiva después de 26 años compitiendo al máximo y haberse convertido en una leyenda de este deporte, donde ha conseguido nada menos que 9 títulos mundiales.

En el día de su retirada Rossi terminó en 10º lugar la carrera ganada por su compatriota Francesco Bagnaia, pero eso no empaña su legado en este deporte. En sus 432 grandes premios 'Il Dottore' ha subido 235 veces al podio y ha ganado Mundiales en todas las categorías: uno de 125 c.c. (1997), otro en 250 c.c. (1999) y siete de 500/MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009).

Solo su compatriota Giacomo Agostini (15) y el inolvidable Ángel Nieto (12+1) han conquistado más títulos que él. Por eso este domingo el Circuito Ricardo Tormo rendido a sus pies. Con las gradas teñidas de amarillo y numerosas banderas con el '46', Rossi dio una vuelta de honor y en medio del pasillo de sus compañeros, su último homenaje como piloto tras una carrera salpicada de éxitos y que le hace entrar en el Olimpo del motociclismo mundial.

Además, con su personalidad, Rossi consiguió elevar el motociclismo a cotas nunca alcanzadas gracias a sus celebraciones, su espectacularidad sobre la pista y la manera de hacer las cosas que han cautivado a los aficionados al motociclismo de los cinco continentes que desde mucho antes de su retirada ya lo han considerado una leyenda.

