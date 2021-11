El excapitán culé Xavi Hernández ha firmado este lunes como nuevo técnico del FC Barcelona en el césped del Camp Nou, algo que no había hecho antes ningún entrenador. En su regreso a la entidad azulgrana seis años depués, tras cuatro temporadas como jugador y dos como entrenador del Al-Asadd catarí, Xavi se ha mostrado "emocionado" en su nueva etapa en el "mejor club del mundo, un Barça que tiene que ganar siempre".

Xavi saltó al césped desde el túnel de vesturarios para estampar la firma de su contrato hasta junio de 2024 junto al presidente Joan Laporta con el mensaje Ben tornat Xavi culer! a su espalda, la frase Salid y disfrutad, de Johan Cruyff estampado en una alfombra y el sonido de fondo del himno del club y los aplausos de los aficionados que poblaban la grada frente a la que celebró el acto.

Xavi quiso dar las gracias a los aficionados y al club para lanzar un mensaje de optimismo: "Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para ganar los títulos, el Barça no se puede permitir ni empatar ni perder, hay que ganar todos los partidos".

"No sabéis lo emocionado que estoy, estamos en una difícil situación económica y deportiva, tenemos que olvidarnos de los ismos y remar todos en la misma dirección para remontar la situación", añadió sobre el césped.

"Los veteranos serán los primeros en ser exigidos"

Xavi aseguró que vuelve a casa con una idea clara: "exigencia, optimismo, la excelencia a la que hay que perseguir, Vamos a trabajar para ser otra vez los mejores", agregó.

"Si después de intentarlo no nos da, ya iremos hablando, pero necesitamos actitud, trabajo en equipo y respeto a los valores prometiendo una exigencia con con todos, especialmente con los más veteranos como Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Sergi Roberto o Marc-André Ter Stegen, para que den ejemplo a los más jóvenes, añadió.

“Hay que tener orden, cuando no lo hay, las cosas van mal“

"Necesitamos ser más profesionales para que lleguen los buenos resultados. Hay que tener orden, no hace falta ser duros, pero hay que cumplir las normas. Cuando he tenido normas en el vestuario, hemos ido bien. Cuando no, hemos ido mal. Las normas están para cumplirlas, no es disciplina sino que es orden", argumentó.