La Fiscalía del Tribunal de Versalles pidió este jueves una pena de 10 meses de cárcel exentos de cumplimiento y una multa de 75.000 euros para el delantero del Real Madrid Karim Benzema por complicidad en el chantaje a su excompañero de la selección Mathieu Valbuena con un vídeo de carácter sexual.

Benzema fue el único de los cinco acusados que no se presentó en la vista oral, amparándose en sus obligaciones deportivas.

El jugador madridista fue imputado en esta causa por una conversación que mantuvo con Valbuena en la que le alertaba de las consecuencias de no atender las amenazas de los chantajistas, lo que hizo sospechar al exjugador del Olympique de Marsella que estaba implicado en la trama.

En caso de que la sentencia del tribunal coincida con la petición de la Fiscalía, Benzema solo tendría que ingresar en prisión en caso de reincidencia.

El jugador del Madrid fue el que mejor parado salió de la requisitoria entre los cinco acusados, puesto que es también el único que no está imputado por el cargo de chantaje. La Fiscalía solo le acusa de complicidad, ya que da por descontado que su objetivo no era lucrarse.

"No es el buen samaritano que viene a ayudar a su compañero, es un cómplice que busca que ayudar a los chantajistas" , aseguró.

En el caso del atacante del Madrid, reconoció que "no es cualquiera" y que "sin su presencia, este caso no habría cobrado tanta dimensión".

Benzema se muestra "sorprendido y escandalizado"

El delantero del Real Madrid está "sorprendido y escandalizado" porque la Fiscalía reclame contra él de 10 meses de cárcel y 75.000 euros de multa por complicidad de chantaje a su ex compañero en la selección Mathieu Valbuena, afirmó a Efe su abogado, Sylvain Cormier.

"Benzema no puede ser condenado cuando no ha hecho nada. Un tribunal debe dejar de lado el espectáculo y concentrarse en el fondo. Eso pediremos mañana en nuestro alegato", avanzó el letrado al término de la segunda jornada del juicio en el Tribunal de Versalles.

Cormier contó que había informado a Benzema de la petición de la Fiscalía y que el jugador del Madrid, el único de los cinco acusados que no acudió a la vista oral, "está sorprendido y escandalizado".

El abogado hizo hincapié en que en caso de que fuera condenado en la sentencia que -según fuentes judiciales- se dictará mañana mismo al término del proceso, eso no debería influir en la votación por el Balón de Oro que acaba el próximo domingo y para el que Benzema es uno de los favoritos.

"No hay relación entre una cosa y otra", dijo el letrado, que agregó que "tarde o temprano Benzema será absuelto de estas acusaciones". Cormier reprochó a la Fiscalía haber mediatizado el caso aprovechándose de la celebridad de su cliente para obtener una mayor repercusión.

"La Justicia ha buscado el espectáculo desde el principio. La Fiscalía ha teatralizado este caso. Anunció la detención de Benzema en 2015, cuando podía haberse hecho de forma discreta. Seguimos en esa línea", se quejó.

A su parecer, aunque los representantes del Ministerio Público "aseguran que no lo hacen porque sea una estrella, no es cierto. No hay ninguna prueba factual, jurídica. Sobreinterpretan un fragmento de conversación y como (el futbolista) es conocido, hay que ser severo".

"La notoriedad de Benzema, según el fiscal, debe permitir condenarle sin pruebas y pedir penas mas severas que para los demás", comentó.