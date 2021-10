Paula Badosa, pionera española en Indian Wells

"Ha nacido una estrella", dice el propio torneo de Indian Wells un día después del triunfo de Paula Badosa. Una victoria histórica para el tenis español, que no había podido conseguir este título hasta ahora en categoría femenina. Solo Conchita Martínez había estado en posición de conquistarlo, al ser finalista en 1992 y 1996.

El desierto californiano, esquivo hasta ahora con las tenistas patrias, sí había visto como tres jugadores españoles se alzaban con el título en el pasado: José Higueras (1983), Álex Correjta (2000) y Rafa Nadal (2007, 2009 y 2013). Además, Emilio Sánchez Vicario y Carlos Moyá fueron finalistas en 1988 y 1999.

La conquista, brillante en fondo y forma, catapulta a la tenista catalana al top 13 de la WTA, confirmando la gran progresión que ha tenido durante esta temporada en la que se ha hecho con sus dos primeros títulos, Belgrado e Indian Wells, amén de sus destacadas actuaciones en Roland Garros, Madrid o los Juegos de Tokyo 2020.

Badosa culminó de este modo un sensacional paso por Indian Wells, donde ha impartido una espléndida lección de tenis sólido y contundente en su primera participación en el cuadro principal del torneo. Además de superar a Azarenka, exnúmero uno mundial y vencedora de dos Grand Slam, la catalana se impuso esta semana a rivales de la talla de Angelique Kerber (ganadora de tres Grand Slam y también exnúmero 1) o Barbora Krejcikova (número 5 del ránking WTA en la actualidad).

Consolidada ya junto a Garbiñe Muguruza como referencia del tenis femenino español, Badosa acaricia las WTA Finals donde se enfrentarán las ocho mejores tenistas del año. "Las WTA Finals no eran mi objetivo al principio de semana. Ahora miro la clasificación, veo que estoy en posiciones de clasificar y es un sueño personal para mí", manifestó.

Badosa: "Sigo algo en 'shock' pero muy orgullosa"

"El partido ha sido una montaña rusa física y mental. Era mi primera final en un WTA 1000 así que tenía muchas emociones. Me he enfrentado a Vika, que es una tremenda campeona. Le he visto ganando Grand Slam cuando yo era apenas una niña. Todavía sigo algo en shock, pero me siento muy orgullosa de lo que he logrado tras luchar durante tres horas en la pista", reconoció la catalana tras su victoria.

“Siempre he tratado de seguir creyendo“

Badosa, tras una semana intensa con final feliz, extrae la siguiente conclusión; "nada es imposible". "Si luchas y trabajas para ello puedes lograr prácticamente cualquier cosa. Es el razonamiento al que llego. Tienes que soñar. He atravesado momentos complicados y siempre he tratado de seguir creyendo. Eso me ha permitido seguir peleando", añadió.

"Siempre he dicho que mi sueño era ganar torneos grandes y estar en las rondas finales. Poco a poco ya lo estaba consiguiendo, pero ganar un torneo así es algo espectacular. No me lo esperaba. Me llegan a decir a principio de año que iba a ganar un torneo de este tipo y no me lo creo", se sinceró.