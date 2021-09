El ciclista neerlandés Tom Dumoulin, de 30 años, fue atropellado este jueves por un automóvil durante un entrenamiento y tendrá que pasar por quirófano, lo que le obliga a decir adiós a la temporada, ha confirmado su equipo, el Jumbo-Visma.

