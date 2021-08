El británico Sam Lowes (Kalex) ha logrado su cuarta pole de la temporada y la decimoquinta en la categoría de Moto2, por delante del español Raúl Fernández (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex).

“This is what it means to get pole position! ��



P1 for @SamLowes22! ��#Moto2 | #AustrianGP ���� pic.twitter.com/u0PWeaefQ6“